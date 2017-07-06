ФАС возбудил дело после сообщений «Яблока» о сговоре при проведении торгов на детское питание

Московское областное Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о нарушении законодательства в отношении ООО «Бэйби Фуд» из-за ценового сговора при проведении электронных аукционов на детское питание в Кашире. Об этом говорится в ответе ведомства на заявление партии «Яблоко», выявившей нарушения.

О результатах рассмотрения дела ФАС пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, в апреле председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин обратился в ФАС с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства по признакам ценового сговора при проведении электронных аукционов на детское питание в Кашире на сумму 70 млн рублей.

Юристы партии выяснили, что в 36 закупках поочерёдно на тендеры выходили три фирмы: «Бейби фуд», «Лиана» и «Анюта». Ещё в 4 муниципальных закупках «Бейби фуд» и «Лиане» подыгрывала компания «Асинара», предлагая 0,5 процента снижения цены с разницей в 48 секунд. Как отмечают юристы, подобное обычно делается для победы бизнес-партнёров, чтобы заранее разделить рынок.

Если ФАС подтвердит, что при подаче заявок была использована единая инфраструктура, например, заявки отправлены с одних IP-адресов, а действия участников были согласованы, то фирмам грозят крупные штрафы в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.

Помимо заявления в ФАС России, Митрохин направил заявление в районную прокуратуру с требованием провести проверку действий муниципальных чиновников, организовавших тендеры.