На ВДНХ показали макеты будущих квартир программы реновации

В одном из павильонов ВДНХ открылся шоу-рум квартир, которые столичные власти планируют построить в рамках программы реновации жилья. Видео шоу-рума опубликовано на Ютуб канале Московского Урбанистического Форума-2017.

«Москвичи могут увидеть, какими будут размеры квартир, комнаты и двор. Соблюдены все детали отделки вплоть до дверных ручек и электроплит», — говорится в сообщении.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации столичного жилья. Одобрение Совета Федерации закон получил 28 июня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан.

14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. 9 июня депутаты проголосовали за законопроект во втором чтении и рекомендованные поправки.

В рамках программы реновации власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов. Предполагается, что из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек.

Максим Прошкин