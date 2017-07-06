На ВДНХ показали макеты будущих квартир программы реновации
В одном из павильонов ВДНХ открылся шоу-рум квартир, которые столичные власти планируют построить в рамках программы реновации жилья. Видео шоу-рума опубликовано на Ютуб канале Московского Урбанистического Форума-2017.
«Москвичи могут увидеть, какими будут размеры квартир, комнаты и двор. Соблюдены все детали отделки вплоть до дверных ручек и электроплит», — говорится в сообщении.
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В начале июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации столичного жилья. Одобрение Совета Федерации закон получил 28 июня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан.
14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. 9 июня депутаты проголосовали за законопроект во втором чтении и рекомендованные поправки.
В рамках программы реновации власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов. Предполагается, что из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек.
Максим Прошкин