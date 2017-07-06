Центр «Благосфера» и «Новая газета» открыли школу-практику «Новая благосфера»

Состоялось первое занятие школы-практики «Новая благосфера» – совместного проекта Центра благотворительности и социальной активности «Благосфера» и «Новой газеты». В первом наборе школы – 26 слушателей: студенты и выпускники факультетов журналистики, а также сотрудники НКО, желающие развить навык написания материалов о некоммерческом секторе. Встреча прошла 4 июля в «Благосфере».

Для участия в школе необходимо было прислать резюме и мотивационное письмо. В результате отбора было принято 15 заявок от представителей некоммерческого сектора и 11 – от студентов и специалистов в области медиа, коммуникаций и образования. Это первый пилотный набор школы, идея которой родилась после того, как «Новая газета» объявила об открытии в июне 2017 года специального отдела, посвященного деятельности некоммерческих организаций.

В школе сотрудники НКО смогут познакомиться ближе с принципами работы печатного издания и репортерской работы, а все остальные участники – с деятельностью благотворительных фондов и других некоммерческих организаций. Все слушатели школы-практики получат возможность пройти стажировку в новом отделе «Новой газеты».

Наталья Каминарская. Фото: Маргарита Улизько/ Центр «Благосфера»

На первом занятии вводную лекцию «Что такое «третий сектор», как устроена работа некоммерческих организаций в России, кто их поддерживает» прочли директор центра «Благосфера» Наталья Каминарская и директор по коммуникациям и стратегическому развитию Елена Темичева. Во второй части встречи корреспондент «Новой газеты» Анастасия Егорова рассказала об основных трудностях при работе с социальной тематикой: как определить цель текста, выбрать нужный жанр и о чем именно сообщить.

Елена Темичева и Анастасия Егорова. Фото: Маргарита Улизько/ Центр «Благосфера»

«Освещая темы благотворительности, мы создаем материалы, эффект от которых очевиден. Мы действительно можем повлиять на ситуацию и решить проблему. Именно поэтому при работе над текстом нужно всегда держать в голове ответ на вопрос «зачем я это делаю?», – говорит Анастасия Егорова.

Программа школы-практики «Новая благосфера» рассчитана на три месяца. В июле пройдет три очных занятия школы, между которыми студенты будут выполнять домашние задания. Каждое занятие состоит из двух частей – первая посвящена погружению в тему некоммерческого, благотворительного сектора; вторая – советам от журналистов-практиков по работе над поводами и с определенными форматами. Студенты будут формулировать поводы, писать тексты, лучшие из которых смогут оказаться на страницах онлайн и печатного изданий «Новой газеты».

В августе и сентябре участникам школы предстоит полевая работа по заданиям «Новой газеты», успешное выполнение которых гарантирует попадание на полосы издания.