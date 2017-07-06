В Томске суд оштрафовал еще одну женщину, обратившуюся на «прямую линию» к президенту

Ленинский райсуд Томска назначил штраф еще одной участнице записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину– 50-летней работнице «Завода светотехники 21 века» Елене Сосулиной.

Как сказано в судебном постановлении (дословно), она признана виновной в том, что «15 июня 2017, находясь на территории напротив центрального входа в здание Администрации Томской области, проводила публичное мероприятие с участием Гаврилиной Е.И, Шергиной Г.С, Крутц Р.А., объединенных целью борьбы с коррупцией при злоупотреблении правом без подачи в установленном порядке уведомления».

По данным агентства новостей ТВ 2, суд установил, что Елена Сосулина не являлась организатором этой акции, и с учетом «признания ею свой вины» и «раскаяния в содеянном» назначил штраф значительно меньший, чем ее «подельнице» — пенсионерке Галине Шергиной: оштрафована рядовая участница коллективного обращения президенту на 5 тысяч рублей.

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Как ранее сообщала «Новая», 57-летняя Галина Шергина, признанная «организатором несанкционированного пикета» (ст. 20.2 КоАП РФ), на котором записывалось 45-секундное обращение на прямую линию с президентом, была оштрафована на 20 тысяч рублей, а другая фигурантка этого дела - 70-летняя Екатерина Гаврилина из зала суда была доставлена «скорой помощью» в больницу.

В ролике женщины жаловались главе государства на коррупцию и произвол томских правоохранительных органов, против которого в апреле они объявляли голодовку. Письменное обращение Путину томички отправили по ветру воздушными шариками.