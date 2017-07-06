Полиция задержала участницу ДТП с «пьяным мальчиком» в Балашихе

Полиция задержала участницу ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина находилась под подпиской о невыезде, однако нарушила избранную ранее меру пресечения.

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он умер на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян. Проделанная экспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Позднее Следственный комитет подтвердил, что повторная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови сбитого насмерть ребенка.

При этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего ребенка не повлияет на квалификацию преступления.

Вера Юрченко