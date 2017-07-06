В Минобрнауки анонсировали масштабную школьную реформу

Министр образования Ольга Васильева объявила, что школы перейдут в ведение региональных властей от муниципальных для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе, сообщает Интерфакс.

«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», — сказала Васильева.

По ее мнению, муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния.

Министр считает, что в России наступил «другой исторический период», который предпологает возвращение школ «в государство».

«Я позволю себе такой термин произнести — "государственные школы"», — отметила Васильева.

Ранее министр объявила, что с нового учебного года в российских школах начнут преподавать основы кибербезопасности.

Программы для обучения школьников основам кибербезопасности разработает министерство образования и науки России. Минобрнауки также подготовит соответствующие курсы по повышению квалификации для учителей.

Васильева считает, что говорить школьникам о кибербезопасности нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

Максим Прошкин