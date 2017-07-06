Члены Вольного исторического общества потребовали лишить Мединского научной степени

Члены Вольного исторического общества ответили на статью министра культуры России Владимира Мединского, опубликованную в «Российской газете». По мнению ученных, «статья министра настолько саморазоблачительна, что теперь диссертационный совет Белгородского университета просто обязан лишить ее автора научной степени. Или немедленно самораспуститься». Об этом говорится в заявлении на сайте ВИО.

«Для Владимира Мединского история и не является наукой. "Зажмурьте глаза, глубоко вдохните и признайтесь хотя бы сами себе, молча. Признайтесь: достоверного прошлого не существует". Это шокирующее утверждение мог бы позволить себе циничный постмодернист-эксцентрик. Но оно недопустимо для министра культуры, который пытается представить себя профессиональным историком и занимает пост председателя Военно-исторического общества», — считают ученные.

По мнению историков, министр «не умеет отличить летописца от исследователя, а научную гипотезу от безосновательной фантазии».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что не сможет посетить заседание диссертационного совета Белгородского университета, на котором будет рассматриваться вопрос о его диссертации. Мединский тогда пояснил, что улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС.

В то же время министр опубликовал в «российской газете» статью, в которой ответил критикам его научной диссертации.

В своей статье Мединский рассуждает, что историки не бывают беспристрастны. По его мнению, его обвиняют в том, что в диссертации он встал на позицию интересов России.

Напомним, ранее в пятницу ВАК рекомендовал передать диссертацию министра культуры Владимира Мединского в Белгородский государственный университет.

Белгородский государственный университет будет уже третьим вузом, который рассмотрит работу министра. Ранее диссертация Мединского направлялась в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и МГУ им. М.В.Ломоносова. Заседание диссовета Уральского федерального университета было перенесено из-за напряженного графика министра. Совет МГУ отказался рассматривать по существу диссертацию Мединского.

Напомним, заявление о лишении министра ученой степени подали в ВАК два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также член сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. Последний требует лишить Мединского ученой степени, поскольку считает, что диссертация министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна и не имеет научной ценности.

Андрей Дубровский