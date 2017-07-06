Минтруд предложил увеличить квоту на иностранцев из-за нехватки турецких строителей к ЧМ-2018

Министерство труда России предлагает увеличить квоту на иностранных работников на 22%, чтобы успеть сдать вовремя объекты чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект постановления правительства.

«Предлагается увеличить потребность на 2017 год до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 49 888 человек», — говорится в пояснительной записке.

В министерстве поясняют необходимость в увеличении квоты тем, что в начале июня были отменены ограничения на въезд турецких рабочих, а квота не изменилась.

«В результате снятия ограничений на их привлечение в настоящее время потребность в работниках из Турецкой Республики может вернуться к значениям 2014 года (с 19 604 до 76 370 человек)», — отмечается в пояснительной записке.

Увеличение квот Минтруда также связал с чемпионатом мира по футболу, так как подрядчикам для своевременного завершения работ необходимо больше иностранных специалистов.

Ранее Ростуризм сообщил, что в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Мордовии, где запланированы матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, не хватает гостиниц.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России будет проходить 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат впервые состоится в Восточной Европе. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

Вера Юрченко