Москалькова: в промежуточном ответе СК нет информации о преследованиях геев в Чечне

Следственный комитет направил промежуточный ответ уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по результатам проверки данных о преследовании геев в Чечне, передает Интерфакс.

«В нем говорится, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении (таких) лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам», — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что отправила повторный запрос и переслала письмо «Новой газеты», в которых есть информация о фамилиях лиц, считающихся погибшими.

Ранее правоохранительные органы Чечни не нашли подтверждений информации о преследовании гомосексуалов в республике.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

В настоящее время проверкой этих данных занимается Следственный комитет России. Напомним, «Новая газета» передала в СК персональные данные 26 жителей Чечни, которые стали жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

Отметим, что омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом предложила создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, чтобы принимать обращения граждан, чьи права были нарушены. Путин в свою очередь заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

После этого Рамзан Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании гомосексуалов в республике.