Мосгорсуд оставил под арестом экс-директора «Гоголь-центра»

Мосгорсуд оставил под арестом экс-директора московского театра «Гоголь-центр» и бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Об этом «Новой газете» сообщила его адвокат Ксения Карпинская.

Защита просила отменить избранную Малобродскому меру пресечения или заменить ее на домашний арест или залог. Однако Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского суда. Таким образом, Малобродский останется под стражей до 19 июля.

По словам Карпинской, в суде первой инстанции не было приведено доказательств того, что Малобродский попытается скрыться или повлиять на ход дела.

«Мы говорили, что нет никаких оснований держать его под стражей. Он живет в Москве, никогда никуда не скрывался, явился по первому требованию следствия. Мы также говорили, что подозрения в отношении Малобродского необоснованны, поскольку спектакль «Сон в летнюю ночь» был поставлен. Более того, предъявленные ему обвинения не соответствуют постановлению о возбуждении уголовного дела», — рассказала адвокат.

На сайте Cледственного комитета России говорится: по версии следствия, руководство «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы похитило бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на популяризацию искусства.

Однако Карпинская утверждает, что «дела о 200 млн не существует». По ее словам, изначально в мае 2017 года появилось постановление о возбуждении уголовного дела. В нем говорилось, что с 13 февраля 2014 года по 27 августа 2014 года на счет «Седьмой студии» государство перечислило субсидию в размере 66 млн 500 тыс. рублей на проведение медиафестиваля «Платформа». И якобы бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший бухгалтер той же организации Нина Масляева похитили из них 1 млн 286 тыс. рублей.

Именно на эту сумму было возбуждено уголовное дело. После этого, по словам адвоката, в рамках этого дела были предъявлены обвинения Малобродскому. Но они касаются другого эпизода — якобы он похитил 2 млн 300 тыс. рублей, которые были выделены в 2012 году на постановку «Сон в летнюю ночь». Всего в том году «Седьмой студии» выделили 70 млн рублей из бюджета. Поэтому «откуда взялись 200 млн рублей, неизвестно», говорит адвокат. Более того, «в 2011 году бюджетного финансирования у «Платформы» вообще не было, оно выделялось с 2012 года».

«Это совершенно два разных события. Когда у нас рассматривается преступление, должно быть разделено место, время, что похищено. А получается, что дело было возбуждено по одним основаниям, а Малобродского обвиняют по другим. Возникает вопрос — это было два разных эпизода, или это было другое дело, или следствие забыло возбудить второе дело?», — пояснила защитник.

Кроме этого, Карпинская обратила внимание на то, что уголовное дело в отношении Малобродского не было возбуждено, ему только предъявили обвинения, и, соответственно, он в принципе не может находиться под арестом.

«Это нонсенс, обычно постановление о привлечении в качестве обвиняемого совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела, а его нет. Человека не могут арестовать, если уголовное дело не возбуждено. Мы сегодня говорили, что суд просто не разобрался и Малобродского нужно освободить».

Наконец, Карпинская отметила, что Малобродский хочет, чтобы его допросили, однако с момента ареста к нему ни разу не приходил следователь. Дело, по ее словам, передали из СК Москвы в СК РФ.