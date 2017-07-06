Сенатор Виктор Озеров покинет пост председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности

Сенатор Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по собственному желанию, так как хочет сменить обстановку и ритм жизни, передает РИА Новости.

«Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время», — сказал Озеров агентству.

РИА Новости отмечает, что, скорее всего, заявление будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля.

«Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате», — отметил сенатор.

Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года. В верхней палате он работает более 20 лет. Сенатор выступил одним из авторов антитеррористического «закона Яровой».

Максим Прошкин