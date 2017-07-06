«Яблоку» запретили проводить пикеты в рамках антивоенной кампании в Тамбове и Саратове

Администрация Тамбова отказалась согласовать партии «Яблоко» пикеты в рамках антивоенной кампании Григория Явлинского против участия России в военных конфликтах, в частности в Сирии. Об этом говорится в сообщении партии.

В конце июня активисты попросили мэрию согласовать установку агитационных кубов в двух точках Тамбова, но получили отказ.

«Проведение такого рода мероприятий нарушает равенство граждан, планирующих участие в президентских выборах в качестве кандидатов. Применяя аналогию закона, можно сделать вывод о недопустимости распространения информации агитационного характера в межвыборный период», — говорится в письме за подписью заместителя главы городской администрации Антонины Колодиной.

В Саратове партия не получила от администрации города оперативного ответа и организовала пикеты в разных точках города — они простояли восемь дней. И только 5 июля сотрудники полиции потребовали от активистов собрать конструкции, объяснив это тем, что «мероприятие незаконно». В партии утверждают, что ответ от мэрии с отказом от согласования акции пришел только 6 июля.

Напомним, с 16 июня активисты «Яблока» начали сбор подписей против участия российских войск в военной операции на территории Сирии. Подписи собирали в 40 регионах страны. Серия пикетов должна стать частью агитационной кампании кандидата на выборах в президенты России в 2018 году Григория Явлинского.

Андрей Дубровский