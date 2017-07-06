В Астрахани полиция пришла с обысками в штаб Навального

Полиция проводит обыски в штабе политика Алексея Навального в Астрахани, сообщается на странице штаба во «ВКонтакте».

Поводом стали сообщения о «незаконной предвыборной агитации». Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр в присутствии понятых.

«Все осматривается под запись. Ничего изымать пока не собираются», — сказано в сообщении.

Ранее по аналогичным причинам полиция провела обыски в штабах Навального в других городах. Например, в Вологде, по информации центра «Э», в штабе хранилась запрещенная литература.

Утром 6 июля в столичном штабе Алексея Навального также начался обыск. Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб.

Накануне в Новосибирске полицейские объявили о «минировании» здания, в котором находится региональный штаб Навального и провели в помещении штаба обыск, а также изъяли газеты в поддержку Навального.

В тот же день полиция пришла с обыском в штаб Навального в Орле. Как сообщили в штабе, полицейские забрали «всю агитацию, имеющуюся в штабе: несколько коробок с одинаковыми листовками».