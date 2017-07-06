Руководитель РБК ТВ покинет холдинг

РБК ТВ покинет управляющий директор Эльмар Муртазаев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двоих сотрудников холдинга и человека, знакомого с владельцами РБК.

По информации издания, о своем решении Муртазаев предупредил несколько месяцев назад. Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес.

«Мы договорились отложить этот уход до завершения сделки по продаже РБК. Сейчас мы вернулись к этому вопросу, но финального решения нет, оно будет в ближайшие недели», — подтвердил «Ведомостям» гендиректор холдинга РБК Николай Молибог.

Отмечается, что вместе с Муртазаевым могут уйти некоторые сотрудники телеканала. По информации издания, со следующей недели часть команды уходит до сентября в запланированный ранее отпуск.

Ранее источники «Новой газеты» сообщали, что с понедельника, 10 июля, уходят в оплачиваемый отпуск до октября уходят руководители отделов РБК ТВ.

В июне владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобрел 65% акций РБК, а также долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывается. Также неизвестно, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова.

Напомним, год назад после смены руководства РБК из медиахолдинга уволились 20 журналистов, более половины из них также занимали ключевые позиции в холдинге. В частности, уволились шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. По словам гендиректора холдинга Николая Молибога, их уход был связан с «разногласиями по некоторым важным вопросам».