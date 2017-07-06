Полиция потребовала выписать из больницы перенесшего операцию волонтера штаба Навального
Полицейские потребовали от врачей выписать задержанного ранее волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского, который перенес пункцию головного мозга.
Соратники Туровского пишут в твиттере, что сотрудники полиции прошли в диагностический кабинет и потребовали от врачей выписать волонтера, однако они отказались это сделать.
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Ранее в четверг молодого человека увезли в НИИ им. Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга. По его словам, когда он дежурил в штабе, около 5 утра в здание вошли сотрудники в масках и применили к нему силу. В 6 утра волонтера доставили в ОВД Замоскворечье, где он находился больше восьми часов.
Координатор столичного штаба Навального Николай Ляскин в беседе с «Новой газетой» рассказал, что сотрудники штаба не смогли дозвониться до волонтера, находящегося на ночном дежурстве. Ляскин предположил, что правоохранители удерживали волонтера в помещении штаба во время обысков.
Напомним, утром 6 июля в столичном штабе политика Алексея Навального начался обыск.