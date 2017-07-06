РБК: сенатор Озеров покинул комитет Совфеда из-за «давления» Минобороны

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров решил покинуть свой пост из-за «давления» со стороны Минобороны, передает РБК со ссылкой на источник в верхней палате парламента и на собеседника, близкого к Озерову.

По словам собеседника издания, у Озерова были «напряженные отношения» с министром обороны Сергеем Шойгу. Знакомый главы комитета рассказал, что Озеров «не очень покорный», а Шойгу это не приветствует. Отмечается, что сотрудники военного ведомства обсуждали важные инициативы не с комитетом, который возглавляет Озеров, а с главой комитета по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

«Последние месяцы сенатора буквально ломали об колено, поэтому он решил как порядочный человек сыграть свою карту первым и уйти самостоятельно», — сказал источник в Совфеде.

«Последней каплей» для Озерова собеседник РБК называет, несогласованное назначение на его место главкома ВКС России Виктора Бондарева. В беседе с РБК сам Озеров подтвердил, что узнал об этом из СМИ. Однако конфликт с Минобороны комментировать не стал, отметив, что давно решил покинуть пост.

Ранее в четверш стало известно, что Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста главы комитета по обороне и безопасности. Полномочия сенатора истекали в сентябре 2019 года. Он возглавляет комитет по обороне и безопастности с 2001 года.

Сенатор выступил одним из авторов антитеррористических поправок, принятых в прошлом году (так называемый «пакет Яровой»).