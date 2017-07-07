Daily Beast узнал о согласии администрации США оставить Асада у власти в Сирии

Администрация США согласна на сохранение власти президента Сирии Башара Асада и создание в стране «зон безопасности» под контролем российской военной полиции. Таким образом, в Вашингтоне рассчитывают сохранить стабильность в Сирии после разгрома основных сил запрещенной в России группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в администрации президента.

Источник издания объясняет такое решение администрации США «иракским опытом». В команде Трампа якобы видят необходимость патрулирования занятых после победы над боевиками территорий, чтобы не допустить реванша. При этом, как отмечает собеседник, США не планируют отправлять свои силы для патрулирования занятых территорий, поэтому согласны на расположение в стране российских сил.

При этом в США не намерены отказываться от поддержки курдов, контролирующих значительную часть территорий на севере Сирии. Именно они должны не допустить возвращения террористов в эти районы.

Разработкой сирийского плана занимается госсекретарь Рекс Тиллерсон. По данным издания он может присутствовать на первой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна состояться в пятницу днем в Гамбурге.

Андрей Дубровский