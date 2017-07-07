Суд арестовал участницу ДТП с «пьяным мальчиком» в Балашихе

Железнодорожный городской суд арестовал до 15 сентября Ольгу Алисову, участницу ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в крови которого экспертиза первоначально «обнаружила» алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина заявила, что обжалует решение суда.

Накануне стало известно, что полиция задержала Алисову. Прежде она находилась под подпиской о невыезде, однако нарушила избранную ранее меру пресечения.

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он умер на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян. Проделанная экспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Позднее Следственный комитет подтвердил, что повторная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови сбитого насмерть ребенка.

При этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего ребенка не повлияет на квалификацию преступления.