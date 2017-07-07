«Коммерсант»: Путин уволил отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Юрия Сыча, начальника 12-го главного управления Министерства обороны, которое отвечает за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению ядерных боеприпасов. Об этом «Коммерсанту» рассказал близкий к руководству Минобороны источник.

Собеседник издания утверждает, что Сыч сам ранее написал рапорт об отставке «по состоянию здоровья». В беседе с «Коммерсант» Сыч также рассказал, что уходит со своего поста из-за состояния здоровья. При этом он отметил, что это произойдет только через несколько месяцев.

По данным источников газеты, Сыч пользуется репутацией начальника, который смог наладить «бесперебойную работу» в главке, при этом за семь лет его работы на ядерных арсеналах не было ни одного серьезного ЧП. В публикации отмечается, что Сыч вместе с МИД принимал участие в дискуссиях по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и нераспространению ядерного оружия. В 2016 году он получил звание генерал-лейтенанта.

Временно исполнять обязанности Сыча назначили его заместителя, генерал-майора Игоря Колесникова.

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Андрей Дубровский