Избитого волонтера штаба Навального увезли из больницы в ОВД

Волонтера московского штаба опоозиционного политика Алексея Навального Александра Туровского выписали из института Склифосовского и повезли в ОВД Замоскворечье. Об этом в своем твиттере сообщил соратник активиста Николай Касьян.

Как рассказал в беседе с «Новой газетой» глава столичного штаба Навального Николай Ляскин, Туровского уже отвезли в ОВД Замосковречье.

Сам активист рассказал «Новой газете», что его забрали из НИИ после смены врача. По его словам полицейские ждали его в больнице всю ночь.

«Утром мне повторно сделали томограмму. Врач сказал, что состояние удовлетворительное, и причин держать меня в больнице больше нет», — рассказал Туровской.

Накануне в штабе Навального сообщали, что полицейские потребовали от врачей выписать задержанного ранее волонтера штаба Навального Александра Туровского, который, по словам его соратников, перенес пункцию спинного мозга. Врачи отказались выписать пострадавшего.

Позднее директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков заявил, что в НИИ не планируют пока выписывать Туровского, а также отверг сообщения о давлении на врачей со стороны правоохранительных органов.