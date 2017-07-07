В шахте рудника «Норникеля» в Красноярском крае произошел взрыв

На шахте «Рудник Заполярный» в Норильске произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Красноярскому краю.

В сообщении СК уточняется, что с предприятия эвакуированы 123 человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На сайте группы компаний «Норильский Никель» говорится, что при проведении ведении горно-проходческих работ на шахте взорвались пары газа метана.

По предварительным данным, при взрыве погибло три работника, несколько человек получили травмы, им оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей.

«Сейчас ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь» - заявил заместитель директора Заполярного филиала по безопасности и охране труда Сергей Градюшко.

На сайте предприятия говорится, что рудник «Заполярный» входит в состав Рудоуправления «Норильск-1» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». На шахте «Заполярный» добывают медно-никелевую руду.

Андрей Дубровский