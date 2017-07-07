«Газпром-медиа» вместе с бывшим главой ТНТ создали в США две телекомпании

«Газпром Медиа» и бывший гендиректор ТНТ Роман Петренко создали в США две компании, которые займутся производством телевизионного контента в том числе «на основе форматов ТНТ» для зарубежной аудитории. Об этом со ссылкой на представителя «Газпром-медиа» сообщает «Коммерсант».

Как рассказал собеседник газеты, Петренко возглавил компании зарегестрированные около месяца назад — Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз. Они обе принадлежат кипрской Storyworld Entertainment, в которой 5% принадлежат самому Петренко, а 95% — структуре «Газпрома».

Вместе с Петренко над проектом будет работать бывший генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн. Он рассказал газете о намерении развивать международное направление.

«Мы пробуем сделать что-то для мировой аудитории. И оригинальные проекты и проекты, основанные на форматах ТНТ,— те, что могут быть реализованы зв глобальном масштабе», — сказал Дулерайн.

Роман Петренко возглавлял ТНТ с 2002 года по 2013 год. Как отмечает газета, в последние годы Петренко живет в Санта-Монике и занимается продюсированием своих проектов для американского рынка.

Андрей Дубровский