С РБК-ТВ уйдет руководство и ведущие журналисты

Команда управляющего директора телеканала РБК Эльдара Муртазаева покинет холдинг. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник.

Секретарь управляющего директора отказалась прокомментировать информацию об уходе команды Муртазаева.

Информацию о своем уходе уже подтвердил креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов.

«У нас была общая стратегия развития канала, и без него [Муртазаева] продолжать ее реализовывать затруднительно», — сказал он.

Кроме того, РБК-ТВ покинут генеральный продюсер Александр Богомолов, директор по продукту Игорь Садреев, глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель.

Собеседник «Медузы» в холдинге также сообщил, что об уходе думает ведущий Станислав Кучер.

Накануне стало известно о решении Эльмара Муртазаева уйти из РБК и открыть собственный бизнес. Источники «Новой газеты» также сообщили, что с понедельника, 10 июля, в оплачиваемый отпуск до октября уходят руководители отделов РБК-ТВ.

Ранее в июне владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобрел 65% акций РБК, а также долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывается. Также неизвестно, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова.

Напомним, год назад после смены руководства РБК из медиахолдинга уволились 20 журналистов, более половины из них также занимали ключевые позиции в холдинге. В частности, уволились шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. По словам гендиректора холдинга Николая Молибога, их уход был связан с «разногласиями по некоторым важным вопросам».

Вера Юрченко