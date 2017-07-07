Новая газета

С РБК-ТВ уйдет руководство и ведущие журналисты

Общество

Команда управляющего директора телеканала РБК Эльдара Муртазаева покинет холдинг. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник.

Секретарь управляющего директора отказалась прокомментировать информацию об уходе команды Муртазаева.

Информацию о своем уходе уже подтвердил креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов.

«У нас была общая стратегия развития канала, и без него [Муртазаева] продолжать ее реализовывать затруднительно», — сказал он.

Кроме того, РБК-ТВ покинут генеральный продюсер Александр Богомолов, директор по продукту Игорь Садреев, глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. 

Собеседник «Медузы» в холдинге также сообщил, что об уходе думает ведущий Станислав Кучер.

Накануне стало известно о решении Эльмара Муртазаева уйти из РБК и открыть собственный бизнес. Источники «Новой газеты» также сообщили, что с понедельника, 10 июля, в оплачиваемый отпуск до октября уходят руководители отделов РБК-ТВ.

Ранее в июне владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобрел 65% акций РБК, а также долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывается. Также неизвестно, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. 

Напомним, год назад после смены руководства РБК из медиахолдинга уволились 20 журналистов, более половины из них также занимали ключевые позиции в холдинге. В частности, уволились шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. По словам гендиректора холдинга Николая Молибога, их уход был связан с «разногласиями по некоторым важным вопросам».

Вера Юрченко

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