В Крыму назначили нового вице-премьера

Госсовет Крыма проголосовал за назначение экс-главы Судака Владимира Серова на пост председателя регионального правительства, сообщает ТАСС.

«Министерства, которые я буду курировать, - это министерство транспорта, министерство ЖКХ и министерство топлива и энергетики», — сказал Серов.

Как рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, «за» кандидатуру Серова проголосовал 61 депутат.

На место министров курортов и туризма Крыма депутаты согласовали руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что госсовет республики обсудит отставку зампредседателя Совета министров Бориса Зимина, министра топлива и энергетики региона Светланы Бородулиной, министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Карпова и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, а также мэра Ялты Андрея Ростенко.

Смену кадров в руководстве Крыма Аксенов назвал естественным необходимым процессом, «направленным на повышение эффективности власти».

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Максим Прошкин