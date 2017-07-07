Курс евро впервые за 9 месяцев превысил 69 рублей

Курс евро впервые с ноября превысил 69 рублей на открытии торгов Московской биржи.

По итогам первой минуты торгов евро вырос до 69,04 рублей (на 31,5 копейки). Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,36-60,48 рублей.

Рубль по отношению к евро и доллару слабеет на фоне падения цен на нефть из-за увеличения добычи в США. Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до $47,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август уменьшилась до $44,92 за баррель.

Вера Юрченко