Суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому

Свердловский областной суд снизил срок условного лишения свободы видеоблогеру Руслану Соколовскому с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев, сообщает Znak.com.

Региональный суд также изменил формулировку в обвинении по эпизоду с авторучкой, оборудованной видеокамерой. В результате Соколовского признали виновным в хранении «специальных технических средств».

Напомним, Руслана Соколовского задержали после публикации видео, на котором он играл в Pokemon Gо в одном из храмов Екатеринбурга. Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам.

В мае этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам условно и обязательным работам.

Суд запретил Соколовскому посещать массовые мероприятия, обязал не менять место жительства и работы без уведомления контролирующего органа, а также назначил блогеру испытательный срок — три года.

Региональный суд также изменил формулировку в обвинении по эпизоду с авторучкой, оборудованной видеокамерой. В результате Соколовского признали в хранении «специальных технических средств».

Максим Прошкин