В США заподозрили российских хакеров в атаке на АЭС

Российские хакеры могут быть причастны к атаке на компьютерные сети нескольких американских компаний, в том числе на АЭС Волф Крик в Канзасе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в конце июня стало известно как минимум о десяти компаниях, которые подверглись нападениям киберпреступников. В департаменте энергетики заявили, что атака затронула лишь административные сети и никак не повлияла на поставки потребителям.

Руководство АЭС Волф Крик рассказало, что компьютерные системы, отвечающие за рабочие процессы, не связаны с административной сетью, поэтому взлом не поставил под угрозу безопасность станции.

Ранее американские СМИ писали, что российские разработчики создали вирус под названием CrashOverride, который может попасть в систему компьютера энергостанции и обесточить целые города в США.

Из отчета, который подготовила американская компания, следует, что якобы «правительственные» хакеры из России проявляют интерес к энергетическим и другим инженерным системам США.

В США не раз заявляют о возможных действиях российских хакеров. Например, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявлял, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций.

Хакеров из России подозревали в причастности ко взлому серверов катарского агентства новостей, выборам во Франции и Великобритании.

В России эти заявления опровергают.

Напомним, что о русских хакерах заговорили после того, как на сайте организации WikiLeaks опубликовали электронную корреспонденцию из систем Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы США обвинили в кибератаке Москву.

Максим Прошкин