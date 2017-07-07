Путин и Трамп пожали друг другу руки в кулуарах саммита G20

Президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — цитирует его ТАСС.

Напомним, СМИ обращали внимание на манеру здороваться нового президента США. На Youtube опубликованы десятки роликов, на которых Дональд Трамп с силой сжимает руку собеседника. К этому моменту официальных фотографий с первой встречи Путина и Трампа еще нет.

Ранее Трамп написал в своем твиттере, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным. Журналисты спросили Пескова, ждет ли Путин этой встречи с тем же нетерпением, пресс-секретарь ответил утвердительно.

Также ранее Трамп заявил в Польше о якобы дестабилизирующем влиянии России. Песков сообщил, что Путину, безусловно, подробно докладывают «обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, и других официальных лиц из Вашингтона». При этом он не стал давать оценку тому, могут ли эти слова Трампа испортить атмосферу встречи двух лидеров, и призвал дождаться ее итогов, уточняет ТАСС.

Двусторонняя встреча президентов двух стран — одно из самых обсуждаемых и ожидаемых событий саммита. Она состоится в пятницу, 7 июля, в 17:00 по московскому времени.

Саммит G20 в Гамбурге проходит на фоне массовых протестов и беспорядков в городе. Мирные митинги переросли в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали более сотни полицейских. Для разгона манифестантов стражи правопорядка применили водометы и слезоточивый газ.

В Кремле заявили, что беспорядки в Гамбурге не влияют на проведение саммита G20.