Диссовет в Белгороде не нашел нарушений в получении Мединским степени

Диссертационный совет по историческим наукам Белгородского государственного университета (БелГУ) выпустил проект резолюции, в котором указал, что работа министра культуры Владимира Мединского «полностью соответствует требованиям, (...) формальных нарушений в получении докторской степени автором нет», сообщает Интерфакс.

Также отмечается, что «выводы заявителей не могут быть формально приняты, (...) подтверждено, что диссертация выполнена автором самостоятельно. Доводы заявителей о плагиате в диссертации не соответствуют действительности».

В проекте подчеркивается, что предметом рассмотрения диссовета является не сама диссертация Мединского, а именно заявление о лишении его ученой степени.

На заседании присутствовуют 22 из 25 членов совета. Сам министр на заседание не приехал, вместо него на комиссии присутствовуют его представители. Ранее Мединский пояснял, что улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС.

По существу диссертация главы Минкультуры до сих пор не рассматривалась. Сначала работу отправили в Уральский федеральный университет, но отозвали назад из-за несоблюдения срока рассмотрения материалов.

Затем работу министра направили в МГУ им. М.В.Ломоносова, но там также не стали анализировать претензии сообщества «Диссернет» по существу. Там ограничились заявлением: поскольку обвинений в плагиате не выдвинуто, основания для лишения Мединского степени доктора наук нет.

4 июля министр опубликовал в «Российской газете» статью, в которой ответил критикам его научной диссертации. В частности, Мединский заявил, что историки не бывают беспристрастны.

На эту публикацию ответили члены Вольного исторического общества. Они заявили, что «для Владимира Мединского история и не является наукой», и назвали его «циничным постмодернистом-эксцентриком».

Напомним, сообщество «Диссернет» посчитало, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» не имеет научной ценности. В сообществе отмечали, что при защите работы были допущены нарушения.