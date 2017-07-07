В Госдуме проголосовали за увеличение допустимой задолженности для выезда за рубеж

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, по которому судебные приставы могут ограничить выезд за рубеж гражданину России, если его долг составляет больше 30 тысяч рублей, передает Интерфакс.

Таким образом, порог задолженности увеличился в три раза. В прежней версии законопроекта он составлял 10 тысяч рублей.

Агентство отмечает, что депутаты не стали повышать планку для должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью, она также осталась на уровне 10 тысяч рублей.

В начале декабря 2016 года СМИ сообщали, что Государственная дума рассмотрит законопроект об увеличении порога долга, который ограничивает россиянам выезд за границу.

По последним данным Федеральной службы судебных приставов, около 1,6 млн россиян ограничили в праве выезжать за границу из-за невыплаченных долгов.

В ФССП заявляют, что принимают меры, чтобы упростить снятие ограничения для должников: если россиянин выплатит долг, то приставы вносят его в реестр тех, кому разрешено выезжать за границу.

Максим Прошкин