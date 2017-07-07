Навального выпустили после 25 суток ареста. Журналисты и НОДовцы ждали его у другого ОВД. Фото

Политика Алексея Навального выпустили на свободу после 25 суток административного ареста, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навального вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там. Журналисты ожидали его по другому адресу: Симферопольский бульвар, 2.

Журналист AFP Андрей Бородулин рассказал «Новой газете», что у выхода из спецприемника Навального ожидали активисты движения НОД и SERB, в том числе Александр Петрунько, которого подозревают в нападении на оппозиционера в апреле.

Напомним, Навальному брызнули зеленкой в глаза 27 апреля у входа в офис Фонда борьбы с коррупцией. Врачи диагностировали химический ожог правого глаза.

Алексей Навальный находился в спецприемнике. Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток.