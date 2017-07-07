Осужденный в США летчик Ярошенко отправил письмо Путину в преддверии его встречи с Трампом

Осужденный на 20 лет в США российский лётчик Константин Ярошенко написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поднять вопрос об экстрадиции во время встречи с Дональдом Трампом на саммите G20. Об этом сообщает RT.

«Все возможные варианты добиться справедливости и законности в США исчерпаны. Все юридические пути возврата меня в Россию блокируются властями США. Мои силы на исходе…», — написал он в обращении.

По словам Ярошенко, США хотели сделать его «маленьким звеном в большой цепи по дискредитации первых лиц России», в том числе самого Путина, но им это не удалось.

Письмо российскому лидеру также написала супруга лётчика Виктория.

«Мы очень надеемся, что Путин поднимет вопрос о возвращении моего мужа на встрече с Трампом в пятницу, 7 июля», — сказала она изданию.

В Кремле подтвердили получение писем, однако не стали ответили, будет ли вопрос об экстрадиции Ярошенко обсуждаться на саммите в Гамбурге.

Ранее стало известно, что Константин Ярошенко обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой отправить его на родину. 4 июля письмо летчика было передано в Белый дом через посольство России в Вашингтоне.

«Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — сказал тогда Ярошенко.

Напомним, летчик Константин Ярошенко получил в сентябре 2011 года 20 лет тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.

В мае 2017 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала обращение к Дональду Трампу с просьбой о помиловании осужденного в США Константина Ярошенко.

Вера Юрченко