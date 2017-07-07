Умер замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин

Умер заместитель директора Аналитического центра Юрия Левады Алексей Гражданкин. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сегодня утром не стало нашего коллеги и товарища Алексея Ивановича Гражданкина. Его уход стал огромной потерей для Центра, в котором он работал с момента его основания, равно как и для всей сферы социологии общественного мнения, изучению которой он посвятил всю свою жизнь», — говорится в сообщении.

Алексею Гражданину было 57 лет, он работал в «Левада-центре» с 2003 года.

Вера Юрченко