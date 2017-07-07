Диссовет не стал лишать Мединского ученой степени
Диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета (НИУ «БелГУ») не стал лишать министра культуры Владимира Мединского ученой степени, сообщает Интерфакс.
Диссовет рассмотрел оспариваемую докторскую диссертацию министра и не нашел нарушений в получении им ученой степени.
«Признать необоснованными утверждения заявителей и согласиться с присвоением Мединскому Владимиру Ростиславовичу ученой степени доктора исторических наук», — говорится в заключении диссовета.
«За» решение проголосовали 19 членов совета, трое воздержались, «против» не проголосовал никто.
Вместе с тем диссовет отметил «некоторые неточности, которые, несомненно, содержатся в работе В. Мединского».
Ранее диссовет выпустил проект резолюции, в котором указал, что работа Мединского «полностью соответствует требованиям, (...) формальных нарушений в получении докторской степени автором нет».
Сам министр на заседании комиссии не явился, вместо него были его представители. В пятницу Мединский участвует в ежегодной встрече министров культуры стран БРИКС, которая проходит в Китае.
Лишить министра научной степени требовало сообщество «Диссернет». Его члены сочли, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» не имеет научной ценности.
4 июля Мединский опубликовал в «Российской газете» статью, в которой ответил критикам его научной диссертации. В частности, он заявил, что историки не бывают беспристрастны.
Публикацию раскритиковали члены Вольного исторического общества. Они заявили, что «для Владимира Мединского история и не является наукой», и назвали его «циничным постмодернистом-эксцентриком».