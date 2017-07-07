Организатора «Русских маршей» Горского отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы поместил националиста Юрия Горского под домашний арест на два месяца, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

По словам сотрудника пресс-службы, арест продлится до 3 сентября.

Ранее, 5 июня, сотрудники ФСБ задержали Горского, одного из организаторов ежегодного «Русского марша», у здания Мособлсуда, где шел аппеляционный процесс по делу Дмитрия Демушкина.

На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что его везут на допрос в качестве подозреваемого по делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 280 УР РФ).

По словам Горского, дело заведено в связи с первомайским шествием националистов на Октябрьском поле в Москве, участники которого выкрикивали лозунги с призывом к революции. Горский являлся организатором мероприятия.

После акции Горский был арестован на трое суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

В конце апреля другого организатора «Русского марша» Дмитрия Демушкина приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима за распространение экстремистских постов в интернете. Поводом для уголовного дела стали фотографии с «Русского марша», которые Демушкин разместил на странице в соцсети.