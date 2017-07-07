Управляющим директором РБК-ТВ назначен Игорь Полетаев

Экс-редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев назначен на пост управляющего директора телеканала РБК вместо Эльмара Муртазаева, сообщила пресс-служба РБК.

«Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом», — приводит слова генерального директора РБК Николая Молибога пресс-служба.

По его словам, Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил о желании уйти с телеканала и «журналистики в целом».

В сообщении отмечается, что сотрудники программ «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в традиционный летний отпуск, а решение о программной сетке нового сезона будет принимать Игорь Полетаев.

Ранее СМИ сообщали о планах управляющего директора Эльмар Муртазаев покинуть телеканал, о своем решении Муртазаев предупредил несколько месяцев назад. Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес, говорилось в прессе.

Ранее источники «Новой газеты» сообщали, что с понедельника, 10 июля, в оплачиваемый отпуск до октября уходят руководители отделов РБК ТВ.

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В июне владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобрел 65% акций РБК, а также долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывается. Также неизвестно, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова.

Напомним, год назад после смены руководства РБК из медиахолдинга уволились 20 журналистов, более половины из них также занимали ключевые позиции в холдинге. В частности, уволились шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. По словам гендиректора холдинга Николая Молибога, их уход был связан с «разногласиями по некоторым важным вопросам».

Игорь Полетаев пришел в РБК в 2000 году, а в 2003 перешел на РБК-ТВ. После ухода с телеканала в 2006 году ушел работать ведущим на НТВ.

Максим Прошкин