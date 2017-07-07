Сенатор Озеров опроверг слухи об уходе с поста из-за сложных отношений с Шойгу

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал домыслами сообщения о том, что он покидает свой пост из-за не сложившихся отношений с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Домыслы я не комментирую, а разным источникам надо знать: нас с Сергеем Кужугетовичем связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание, причем не только в служебное время, так как мы играем в одной команде», — сказал сенатор.

Ранее в четверг стало известно, что Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста главы комитета по обороне и безопасности. Одной из причин увольнения источник РБК в Совете Федерации назвал «напряженные отношения» Озерова с Шойгу.

Полномочия сенатора истекали в сентябре 2019 года. Напомним, Виктор Озеров выступил одним из авторов антитеррористических поправок, принятых в прошлом году (так называемый «пакет Яровой»).

Вера Юрченко