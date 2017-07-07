В казанский штаб Алексея Навального пришли с обысками

Около 13 часов в казанский предвыборный штаб Алексея Навального явились полицейские с обыском.

Как рассказала «Новой газете» координатор штаба Эльвира Дмитриева, стражи порядка не представились. Они сообщили, что имеется жалоба некоего гражданина на работу штаба.

«Какого рода жалоба, нам не пояснили. Полицейские принялись опрашивать находившихся в помещении людей, что они тут делают и в чем заключается работа штаба, – сказала Дмитриева. – Сейчас полицейские пересчитывают листовки. Видимо, будут их изымать».

По ее словам, листовки скачаны казанскими активистами с известного сайта «Навальный 2018» и никакого секрета не представляют. Еще полицейских заинтересовали стикеры на телефоны. Других агитационных материалов в штабе нет.

В мае суд в Казани арестовал на десять суток активиста штаба Альберта Абузарова. Его обвинили в неповиновение полиции. Накануне там же полиция задержала волонтеров штаба, они установили куб у памятника Муллануру Вахитову.

За последние месяцы произошло как минимум десять нападений на штабы Навального в разных городах. Нападения, совершенные «активистами», чаще всего не пресекаются полицией, уголовные или административные расследования по ним не проводятся.

Всего на сегодняшний день по стране действует 62 штаба политика, запланированы к открытию еще 77.