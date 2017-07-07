Новым гендиректором «Почты России» стал замглавы Минэкономразвития Подгузов

Заместитель министра экономического развития Игорь Подгузов назначен на пост генерального директора ФГУП «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

С инициативой назначить Подгузова на эту должность выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам премьера, Подгузов имеет опыт участия в управлении крупными компаниями, включая инфраструктурные монополии.

«Поэтому у вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи назначить вас на должность генерального директора унитарного предприятия «Почта России». Надеюсь, что вы справитесь с этими обязанностями», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития с сентября 2013 года.

Контракт предыдущего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшного истек в конце июня. На пост временно исполняющего обязанности генерального директора была назначена его заместитель Ольга Осина.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что начальнику Страшнову может грозить административное наказание. Тогда же ФСБ провела обыски в офисе «Почты России» в рамках доследственной проверки из-за премии ее гендиректора.

Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.