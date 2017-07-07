Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет у здания ФСБ в Москве

Мещанский районный суд признал виновным в административном правонарушении активиста Ильдара Дадина, который проводил одиночный пикет у здания ФСБ в Москве, и постановил оштрафовать его на 20 тыс. руб. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Николай Зборошенко.

Изначально Дадина обвиняли по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), но суд переквалифицировал дело на ч.5 той же статьи (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга).

По словам Зборошенко, суд согласился с доводами защиты о том, что нельзя записывать в организаторы акции одиночного пикетирующего (должно быть, как минимум, двое участников) и переквалифицировал дело «с арестной на неарестную» часть статьи.

В ходе оглашения постановления суд отметил, что Дадин нарушил пункт 11 указа президента от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года».

Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию в Мосгорсуд и в дальнейшем обжаловать это решение суда в ЕСПЧ, поскольку федеральным законом не предусмотрена необходимость подачи уведомления в случае проведения одиночного пикета, в указе президента также нет такого указания.

«Соответственно, действуют общие правила, установленные ч. 1 ст.7 ФЗ № 54 “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”», — отметил защитник.

Сам активист заявил в суде, что не признает свою вину, а ограничение его участия в одиночном пикете противоречит 31 статье Конституции.

Напомним, активиста Ильдара Дадина задержали в минувшую среду у здания управления ФСБ по Москве во время одиночного пикета, после чего отвезли в ОВД «Мещанское», где оставили на ночь до суда.