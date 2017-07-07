В Петербурге запретили устанавливать куб Навального из-за «оскорбления чувств верующих»

Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга отказала штабу оппозиционного политика Алексея Навального в установке агитационных кубов. Об этом пишет издание «Фонтанка»..

Чиновники считают, что пикет в поддержку Навального может оскорбить чувства верующих.

«Заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается православными верующими, в том числе детьми, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих», – написал штабу Навального замглавы администрации Андрей Цибиногин.

Кроме того, он объяснил запрет пикета близостью к транспортным магистралям (Добролюбова, Большая Пушкарская и Талалихина). По мнению Цибиногина, это может привести к отвлечению внимания водителей и пешеходов, вследствие чего возможны ДТП.

Ранее в пятницу оппозиционера Алексея Навального освободили после 25 суток административного ареста.