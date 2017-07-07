Бывший посол США при НАТО стал спецпредставителем на Украине

Госдепартамент назначил на пост специального представителя США по Украине бывшего постпреда страны при НАТО и экс-руководителя Института Маккейна Курта Волкера, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Волкер будет координировать усилия государственного департамента по урегулированию конфликта на Украине.

Отметим, что должность спецпредставителя по Украине в госдепартаменте США создана впервые, ранее вопросы, связанные с решение конфликта на Украине, курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Курт Волкер — бывший аналитик ЦРУ. С конца 1990-х годов он работал первым секретарем миссии США в НАТО, а в 1999 году стал заместителем посла США в альянсе. В 2008 году, по решению экс-президента Джорджа Буша, был назначен послом США в НАТО.

Кроме того, Волкер возглавлял Институт международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона, где сейчас занимает должность эксперта по международной политике и национальной безопасности.

Также спецпосланник по Украине работает в вашингтонской лоббистской фирме BGR Group.

Максим Прошкин