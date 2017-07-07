От Внуково потребовали 30 млн рублей по делу о крушении самолета главы Total

Муж стюардессы, которая погибла 21 октября 2014 года при крушении самолета главы нефтегазовой компании Total, Патрик Вервель подал иск на 30 млн рублей к аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости.

«Аэропорт Внуково гражданским ответчиком (по уголовному делу о катастрофе) не признан. Соответственно, представитель просит признать аэропорт гражданским ответчиком», — говорится в сообщении.

Вервель в уголовном деле значится как потерпевший.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы самолета Falcon.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту «Внуково» в результате столкновения со снегоуборочной машиной потерпел крушение на взлетной полосе частный самолет Falcon с четырьмя людьми на борту. Погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обвинения предъявлены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву и авиадиспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Максим Прошкин