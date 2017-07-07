Суд прекратил очередное дело в отношении Эковахты по Северному Кавказу

Суд прекратил дело в отношении Экологической вахты по Северному Кавказу, возбужденное за то, что она не признала себя иностранным агентом, сообщил «Новой газете» руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев.

Рассмотрение дела в судах длилось более шести месяцев. Организации более не грозит штраф от 300 тыс до полумиллиона рублей. Однако управление Минюста может подать жалобу, в таком случае дело вновь рассмотрит Верховный Суд Адыгеи.

Это третье прекращенное дело, рассмотрение еще трех дел продолжается, еще одно должно поступить в суд (пока есть только постановление о возбуждении дела). Таким образом, всего в отношении НКО возбуждено семь административных дел. Ответственность по ним может достигнуть 2 млн 700 тысяч рублей. По словам Оленичева, в настоящий момент Эковахта — абсолютный лидер административного давления на некоммерческую организацию, включенную в реестр «иноагентов».

Организацию обвиняют в том, что она добровольно не включила себя в реестр иноагентов (дело возбуждено в отношении руководителя НКО и находится на стадии рассмотрения). Еще два дела касаются того, что НКО опубликовала информацию на сайте без указания ярлыка иностранного агента.

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Эковахта является крупнейшей и наиболее успешной экологической организацией на Северном Кавказе, ее отделения действуют в семи регионах страны (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область). В сентябре 2016 года Минюст России включил Эковахту в реестр иностранных агентов НКО.