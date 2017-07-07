СМИ: число пострадавших в Гамбурге полицейских увеличилось до 159

Число полицейских, которые пострадали в столкновениях с протестующими в Гамбурге, увеличилось до 159, сообщает Die Welt. Полиция задержала 45 человек, еще 12 участников протестной акции арестовали.

В Гамбурге 7 июля проходит саммит G20. Протестная акция «Добро пожаловать в ад» началась накануне и продолжалась всю ночь. По данным полиции, в протестах участвуют до восьми тысяч человек.

Участники протестной акции атаковали несколько полицейских автомобилей и выпустили сигнальную ракету в вертолет правоохранителей. Для разгона манифестантов стражи правопорядка применили водометы и слезоточивый газ.

Из-за протестов изменили программу для супругов глав G20. В частности, вместо намеченного мероприятия в Центре климатических исследований для гостей проведут доклады в отеле Atlantic.