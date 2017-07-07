В Гамбурге началась первая личная встреча Путина и Трампа

В Гамбурге началась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

Переговоры Путина и Трампа проходят в расширенном формате, с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Лидеры в начале встречи второй раз за день пожали друг другу руки, отмечает РИА Новости.

JUST IN: President Trump begins bilateral meeting with President Putin in Hamburg pic.twitter.com/TyuPqW4D81 — NBC News (@NBCNews) July 7, 2017

Путин и Трамп начали свою первую встречу с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор.

Беседу начал президент США. Он заявил, что очень рад встрече с Путиным, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

«Я очень рад с Вами встретиться, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, это будет позитив как для России и США, так и для всех, кто причастен», — заявил Трамп.

Российский лидер также заявил президенту США, что рассчитывает на результативность их встречи.

«Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результаты», — сказал Путин.

Как отмечает Интерфакс, журналисты смогли услышать только несколько фраз в начале беседы президентов двух стран.

«После этого многие представители СМИ пытались выкрикнуть вопросы двум президентам, однако они продолжили беседу вполголоса», — пишет агентство.

РИА Новости также отмечает, что Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов во время своей двусторонней встречи, несмотря на сильнейший ажиотаж вокруг переговоров.

«Журналисты, которых было немногим более 30 человек, моментально заполнили комнату», — пишет агентство. Лидеры сказали несколько слов и дали понять, что на этом открытая для прессы часть встречи завершилась.

«Журналисты наперебой стали выкрикивать свои вопросы, заглушая при этом друг друга. Путин и Трамп не отреагировали на эти просьбы и продолжили вполголоса разговаривать. На просьбу еще раз пожать руки президенты тоже не откликнулись. Суета представителей СМИ вызвала улыбки и у президентов, и у министров. После того, как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме», — сообщает РИА Новости.