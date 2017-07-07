Оставшиеся без вертолета священники окропили святой водой поля в Башкирии

Священники в Башкирии попросили самолет, чтобы окропить святой водой поля. Глава местной администрации передал просьбу гендиректору АО «Транснефть-Урал» Тимуру Безымянному, сообщил ГТРК «Башкортостан».

Однако «все отменилось» и «крестный ход» пришлось совершить на автомобилях, рассказал радиостанции «Говорит Москва» представитель местной епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов.

Проводить молебны и облеты понадобилось из-за погодных условий и «бедственного положения дел в сельскохозяйственнйо отрасти», говорится в письме, отправленном в «Транснефть-Урал».

Фото: ГТРК «Башкортостан»

«Мы знаем, что в Уфе уже несколько лет такая практика: по просьбе людей они облетают. Потому что в христианстве часто, когда непогоды, моры были, люди крестными ходами ходили. А сейчас есть возможность облетать», — поясняет Алексей Тихонов.

Он добавляет, что в Калтасинском районе, жители которого и обратились к священникам, «уже раньше летали».

Отметим, что из-за гибели посевов в результате сильных дождей в 11 районах Башкирии был введен режим ЧС.