«Диссернет»: Мединского оставили в докторах на основании фальсифицированной монографии

Министра культуры России Владимира Мединского не стали лишать степени доктора исторических наук на основании фальсифицированной монографии.

Одна из ключевых претензий профессора Вячеслава Козлякова и остальных заявителей заключалась в том, что как минимум одна из монографий Мединского не существовала в природе. Это ранее выяснила «Новая газета», отправив запрос в Книжную палату.

Диссовет белгородского университета в своем заключении не отрицал, что этой монографии никогда не существовало, но счел это неважным для оценки диссертации Мединского.

Николай Старостенков, член диссовета РГСУ, где уже рассматривали диссертацию Мединского, предъявил белгородскому совету якобы опубликованную перед защитой диссертации монографию Мединского.

При ближайшем рассмотрении страниц монографии, выяснилось, что она представляет собой полностью всю диссертацию Мединского с небольшими поспешными переделками, в которых слова «диссертация» и «диссертант» заменены на «исследователь» и «исследование». При этом в некоторых местах редактор забыл это сделать.

Фото: Андрей Заякин / «Новая газета»

При изучении выходных данных книги выяснилось, что она якобы была рекомендована в печать 27 мая 2011. При этом отсылка автореферата в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) должна была состояться не позднее 27 марта, то есть за три месяца до защиты.

Это позволило «Диссернету» ходатайствовать о вызове полиции для изъятия книги как орудия преступления, предусмотренного статьей УК РФ «подлог». Книга скопирована и возвращена Старосиенкову.

В пятницу диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета (НИУ «БелГУ») не стал лишать министра культуры Владимира Мединского ученой степени.

Диссовет решил, что диссертация Мединского отвечает всем необходимым требованиям. Доводы о некорректных заимствованиях признаны не соответствующими действительности.

Теперь это решение диссовета должен рассмотреть экспертный совет ВАК по истории, а затем президиумом ВАК. Окончательное решение будет утверждено министерством образования и науки.