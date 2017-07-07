Место взрыва. Фото: «Луганскинформцентр»

В Луганске прогремел второй за сутки взрыв, передает ТАСС.

Первый взрыв произошел около 15:30 по местному времени. В результате инцидента погибла капитан медицинской службы, еще пять человек получили ранения. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики квалифицировала случившееся как теракт.

«Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются», — заявил официальной представитель народной милиции Андрей Марочко в ходе брифинга в Луганскинформцентре.

Спустя час в 50 метрах от места перового теракта прогремел второй взрыв. По словам источника в правоохранительных органах ЛНР, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Как рассказал очевидец, слова которого приводит РБК, автомобиль был припаркован рядом с магазином «Музыкальный пик».

«Взорвалась машина, горит, есть погибшие», — заявил собеседник агентства.

При этом источник РБК в МВД ЛНР заявил, что погибших после второго взрыва в центре Луганска нет.