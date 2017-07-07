В Литве россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Суд в Литве признал виновным гражданина России Николая Филипченко в шпионаже и приговорил к 10 годам лишения свободы, передает ТАСС.

По сообщению агентства, литовские правоохранительные органы утверждают, что Филипченко — инспектор ФСБ. Осужденный вины не признает.

Литовская сторона настаивает, что Филипченко пытался завербовать для шпионажа против государства служащих департамента охраны руководства страны.

Более того, за встречи с гражданином России литовцы получали денежное вознаграждение, и действовал Филипченко в составе организованной группы, сообщают следователи.

По их информации, завербованные госслужащие должны были установить в жилые помещения президентского дворца прослушивающие устройства.

В начале мая суд Эстонии приговорил гражданина России Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы за незаконное сотрудничество с военной разведкой России.

Как утверждало обвинение, Зинченко завербовали сотрудники ГРУ в 2009 году. В период с 2013 до момента задержания россиянин активно участвовал в оперативно-тактической работе, которая была направлена против безопасности Эстонии.

Максим Прошкин